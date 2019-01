© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cambio azzeccatissimo per Leonardo Semplici e per la sua SPAL: Mattia Valoti entra in campo e con un colpo di testa puntualissimo, riapre la sfida contro il Parma, che ora conduce 2 a 1. Cross dalla destra del solito Lazzari, tocco di testa precisissimo del neoentrato che riapre tutto, con gli estensi ora a caccia del pareggio.