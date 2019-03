Semplici: "Periodo duro per l'Inter, mi auguro reagiscano dalla prossima"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato in conferenza stampa del prossimo avversario dei ferraresi, l'Inter di Luciano Spalletti: "Hanno giocato giovedì ma credo che l'Inter abbia ricambi, storia e qualità: quando passano questi periodi di solito hanno sempre reazioni positive, mi auguro possa avvenire dalla prossima gara. L'Inter se la fai giocare ti mette in difficoltà, coi ragazzi abbiamo visto le immagini dell'andata perché come intensità e gioco credo sia stata la più bella Spal della stagione. Cercheremo di riproporre quel tipo di calcio, ma non si può ne deve mai pensare di perdere per colpa dell'arbitro".