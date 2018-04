Semplici ritrova la Fiorentina: "Voglio che la Spal faccia una grande gara"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ritorno al passato per Leonardo Semplici, allenatore della SPAL che ritroverà la "sua" Fiorentina. Il tecnico ne ha parlato in conferenza, come riporta estense.com: “Sarà una giornata particolarmente importante per me e voglio che i ragazzi facciano una grande partita davanti a tanti miei amici, mettendo in mostra tutte le qualità per mettere in difficoltà l’avversario. Non so come mi accoglierà la mia città, senz’ombra di dubbio in maniera benevola. Dopo la tragedia che li ha colpiti hanno saputo dimostrare un grande senso di unità. Ad aspettarci ci sarà un Franchi con il vestito delle grandi occasioni”.