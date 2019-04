© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarri, Sacchi o Allegri? Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, attraverso La Gazzetta dello Sport ha commentato chi lo accosta ad altri allenatori: "Paragoni piacevoli, ma non posso e non voglio scimmiottare. Ho cercato di studiare i migliori e a un certo punto mi sono dedicato anima e corpo a questo mestiere". Ma cosa sogna Semplici? Il mister non chiude a un futuro lontano da Ferrara: "Sono ambizioso come è giusto che sia, credo, e mi piacerebbe in futuro fare altre esperienze, allenare una squadra importante. Ma prima di tutto voglio tenere la SPAL in A. Il percorso che abbiamo fatto da quando sono arrivato è incredibile, c’è sintonia in tutte le componenti e vivo in simbiosi con la città e con un pubblico fantastico. Ferrara è la mia seconda casa. La prima resta Firenze", le sue parole.