© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Angel Correa e il Milan sono vicini, ma non ancora promessi sposi. Come racconta la Gazzetta dello Sport infatti i rossoneri e l'Atletico stanno portando avanti i discorsi legati ad Angelito e l'operazione potrebbe concludersi su una base fissa da 35 milioni di euro ai quali aggiungere bonus: ulteriori 5 milioni se Correa resterà rossonero nei prossimi due anni. Ma pure un possibile 30% sulla futura rivendita se superiore ai 35 milioni di euro. In casa rossonera si respira moderato ottimismo, anche se l'operazione non è ancora conclusa come ventilato ieri in Spagna.