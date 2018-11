Sempre Icardi: la ferocia di vede l'essenziale

© foto di PHOTOVIEWS

L’essenziale è invisibile agli occhi, forse, ma non a quelli di Mauro Icardi. Uno che in serate complicate, di palloni ne tocca pochi, ma riesce a farseli bastare con l’innata dote di risultare decisivo e letale ogni volta che ne ha l’opportunità. Limitarlo e cercare di mortificarne l’entusiasmo negandogli il dialogo tecnico con i compagni, antidoto funzionante con gran parte degli attaccanti anche di alto livello, risulta esercizio di assoluta inutilità per chi ha insita nel proprio istinto la percezione dell’odore del sangue, unita alla disarmante capacità di avventarsi sulla preda sino a farla propria con animalesca ferocia. Paragone forse eccessivo, ma calzante se si osserva l’agonismo con il quale il capitano dell’Inter si avventa sul pallone vagante respinto dalla retroguardia del Barcellona tramutandolo nell’esplosione di gioia di San Siro al momento della rete. Una fotografia essenziale appunto, ma perfettamente visibile e percettibile a tutti. Spazzare i luoghi comuni, sembra diventata la sua missione. Nell’olimpo dei bomber contemporanei, Mauro Icardi sgomita per un posto al sole.