Sempre il solito Kean: gli bastano 150 secondi per l'1-0 della Juventus

Riesce tutto a Moise Kean, in questo periodo. Grande giocata di Mandzukic che, di testa, addomestica un pallone dalle retrovie di Chiellini per l'accorrente Kean: tiro di destro e palla nell'angolino, complice una deviazione. Uno a zero Juventus, contro l'Empoli, a diciotto minuti dalla fine.