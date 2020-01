Fonte: dall'inviato a San Siro

Un omaggio doveroso, per un grande campione del mondo dello sport che è venuto tragicamente a mancare nelle scorse ore. Nella serata odierna di Coppa Italia San Siro ha voluto salutare con commozione e rispetto Kobe Bryant, la figlia Gianna e le altre 7 persone decedute nell’incidente dell’elicottero dell’ex campione dei Lakers a Calabasas, Los Angeles. Prima dell’ingresso in campo di Milan e Torino i tifosi, seguendo lo speaker sulle note di ‘Who wants to live forever’ dei Queen, hanno reso omaggio al Mamba, da sempre dichiarato tifoso milanista. E San Siro, sullo sfondo, distribuiva a ripetizione l’hashtag #sempreKobe accompagnato da una descrizione forte e potente: Legends Never Die.

Niente minuto di silenzio, invece, all’inizio del match. Con San Siro che si è opposto vivacemente al grido di ‘vergogna, vergogna’.