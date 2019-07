Sensi all'Inter, De Zerbi: "Felice per lui, non è solo un playmaker"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi parla del trasferimento di Stefano Sensi dal Sassuolo all'Inter nel corso di una intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. Il tecnico del club neroverde s'è così espresso sulla decisione della società nerazzurra di puntare sul regista classe '95: "Sono contento quando un giocatore di questo livello va via, come era successo con Boateng al Barcellona a gennaio - ha detto -. Lui non è solo un playmaker, ma un calciatore a tutto tondo, un uomo vero. L’ho sentito e gli ho dato il consiglio di entrare in punta di piedi a livello di umiltà nello spogliatoio nerazzurro ma anche a piedi uniti per imporsi".