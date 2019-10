Sensi, Barella, Alexis e Lautaro. Protagonisti (diversi) del ko al Camp Nou

Fonte: dall'inviato al Camp Nou, Barcellona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Facile direte voi. Basta prendere i migliori in campo della sfida ed il gioco è fatto. Ma al di là dei voti, in una sfida dalla cifra tecnica elevatissima come Barcellona-Inter, c’è anche tanto altro. Ci sono interpretazioni delle fasi della partita, piccoli gesti che portano a grandi conquiste e giocate che fanno alzare il morale e l’entusiasmo di chi ti sta intorno. Praticamente ciò che è successo nel primo tempo ogni volta che il pallone finiva fra i piedi di Stefano Sensi e Nicolò Barella. Acquisti fiammanti (e milionari) del mercato estivo dell’Inter, i due interni della linea a 5 di Antonio Conte hanno sfoderato una prestazione completa a 360°, sul terreno di gioco del Camp Nou. Duelli nello stretto, velocità di pensiero ed esecuzione e la solita pericolosità per l’ex Sassuolo. Al quale va aggiunta una non comune predisposizione al sacrificio nell’arginare spesso e volentieri Leo Messi. Discorso simile, seppur con contributi diversi, per l’ex Cagliari: contro la Lazio era sembrato a molti il migliore in campo. E ieri contro il Barça ci è andato molto vicino: un sombrero a Messi, alcune ripartenze palla al piede a tutto campo e una certa pericolosità sotto porta. Una conferma bella ed importante, dopo un inizio non proprio al top.

Ma la gara di Barcellona ha consegnato a Conte anche altre due belle novità. Lautaro Martinez può ,e forse dovrebbe, giocare prima punta. La sensazione è che Lukaku gli faccia un po’ troppa ombra, perché ieri il Toro si è caricato l’attacco nerazzurro sulle spalle e manca poco ci scappa una doppietta (una volta avremmo detto che Ter Stegen si è guadagnato la pagnotta) in uno degli stadi più complicati del mondo. E più in generale la prestazione è stata di spessore assoluto. Quindi Alexis Sanchez: a Barcellona abbiamo visto due Inter diverse. Una col cileno in campo, una con l’ex United in panchina. Conte ha motivato il cambio con ragioni fisiche e c’è da crederci, visto il ritardo di condizione delle scorse settimane. Ma dopo i buoni segnali contro la Samp, il Nino Maravilla si è ripetuto nella sua ex casa. E anche questa non può che essere una notizia decisamente positiva, per il tecnico nerazzurro.