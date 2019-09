© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo giorno di lavoro per l'Italia a Casteldebole in vista delle partite di qualificazione ad Euro 2020 contro Armenia e Finlandia. In conferenza stampa si è presentato Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, che fra le altre cose ha parlato anche della recente partenza di Icardi:

Icardi al PSG è una liberazione per la squadra, nel senso che una vicenda così pesante può influire?

"Noi abbiamo sempre lavorato per fare del nostro meglio. È una questione di cui si è occupata la società".

Gioca anche trequartista: le piace come ruolo?

"Mi piace giocare lì. Il mister ci dà la sua idea di calcio ma poi siamo liberi perché durante una partita ognuno è libero di fare la giocata che ritengo più utile".

Più facile che l'Inter vinca lo scudetto o che l'Italia vinca l'Europeo?

"Lavoriamo nell'Inter per vincere lo scudetto e nell'Italia per vincere l'Europeo".

