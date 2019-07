Sensi: "Inter può vincere subito. Xavi idolo. Barella? Lo voglio a Milano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Sensi è sicuro di aver fatto la scelta giusta, accettando la corte dell'Inter di Antonio Conte. "Penso che l’Inter abbia tutto per iniziare a vincere già da quest’anno", le parole dell'ex Sassuolo attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport. Il nuovo centrocampista nerazzurro ha parlato anche dei suoi modelli, rivelando chi apprezza nel suo ruolo. "Il fenomeno era Cambiasso: incredibile, riusciva a far girare la squadra non toccando il pallone. Ma il mio idolo è sempre stato Xavi. I centrocampisti più forti in circolazione? Due nomi: Pjanic, impressionante. E l’altro è Verratti".

Sensi chiama Barella all'Inter. I nerazzurri sono sulle tracce del calciatore del Cagliari, Sensi ne ha brevemente parlato durante l'intervista concessa alla rosea. "Vorrei tanto mi raggiungesse all’Inter", ha detto.