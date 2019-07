Sensi: "Inter? Una sorpresa anche per me, è stata la scelta migliore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"È come me l’ero immaginata, l’Inter. Comincio una nuova vita, ma sembra di essere qui da sempre". Parole di Stefano Sensi, ex centrocampista del Sassuolo che da qualche settimana veste la maglia dei nerazzurri. Attraverso La Gazzetta dello Sport, l'ex Cesena ha commentato le sue prime sensazioni da calciatore interista nonostante le prime voci di mercato lo davano prossimo a vestire la maglia del Milan. "È stata una sorpresa anche per me. Un giorno mi ha chiamato il mio agente, mi ha parlato della possibilità, neppure gli ho dato il tempo di finire il discorso. Mi si è riempito il cuore di gioia, ho fatto la scelta migliore. E questi primi giorni me l’hanno già confermato", ha aggiunto il ragazzo che arrivò in Emilia grazie alla regia della Juventus. Con i bianconeri, poi, non s'è sviluppato più alcun discorso.