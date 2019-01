Sensi, ok del Sassuolo al prestito. Ma col Milan c'è distanza sul riscatto

© foto di Federico Gaetano

La 'Gazzetta di Modena' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo. Il regista classe '95 è il primo obiettivo del Milan per la linea mediana e, si legge, il club neroverde ha aperto al prestito con diritto di riscatto.

Al momento, però, non c'è ancora l'accordo per il riscatto a giugno: Carnevali vuole fissare la cifra a 25 milioni di euro, Leonardo non vorrebbe spingersi oltre i 20.