Sensi risponde a Dzeko, l'Italia agguanta la Bosnia: gol dell'interista, 1-1 al Franchi

Stefano Sensi risponde a Edin Dzeko. Pareggio dell'Italia, grazie al centrocampista dell'Inter, che si crea lo spazio per il tiro scambiando con Insigne. Il capitano del Napoli riceve a sinistra e scarica per l'ex Sassuolo, che quasi in scivolata colpisce all'indirizzo della porta bosniaca. Decisiva la deviazione di Sunjic (da capire se sarà gol di Sensi o autogol di quest'ultimo), nulla da fare per il portiere avversario. E l'Italia pareggia: 1-1 con la Bosnia a una ventina di minuti dal termine.