© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Trenta milioni complessivi per battere la concorrenza del Milan potevano sembrare un'enormità. Il secondo tassello della nuova Inter (dopo Diego Godin, strappato mesi fa all'Atletico Madrid), però, ha dimostrato fin dai primi giorni di poter essere un elemento affidabile, su cui costruire le fondamenta di una squadra che vuole tornare a essere protagonista in Italia e in Europa. Stefano Sensi si è preso subito la scena, dominando in mezzo al campo soprattutto nel primo tempo della sfida contro il Lecce.

Un esordio da ricordare per l'ex di Cesena e Sassuolo, che ha bagnato la sua prima a San Siro con una rete di forza, caparbietà e precisione. Il suo dinamismo e la capacità di rendersi pericoloso a ridosso dell'area avversaria sono qualità che Antonio Conte - così come Roberto Mancini - ha apprezzato, tanto da farne subito un perno della manovra nerazzurra. Così, mentre Nicolò Barella sedeva in panchina, l'altro azzurro dava spettacolo e infiammava il pubblico di San Siro. Siamo solo all'alba della stagione, ma sarà difficile privarsi del folletto classe 1995.