© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sensi sì o Sensi no? E’ questo il grande punto interrogativo che nelle ultime ore sta rimbalzando nella testa di Antonio Conte. “E’ ormai recuperato, si è allenato in gruppo 3 volte. Faremo delle attente valutazioni per capire come è meglio schierarlo”, ha confessato ieri lo stesso tecnico nella conferenza stampa pre match. Un’ammissione che fa presagire un impiego dell’ex Sassuolo, questa sera al Signal Iduna Park. Ma quando e come? E per quanto? Fosse per Conte, lo manderebbe in campo dal 1’ senza pensarci troppo. Ma con contrattempi muscolari del genere il rischio di affrettare i tempi e magari andare incontro a ricadute è sempre presente.

Vecino avanti - Ci fosse stato Gagliardini, probabilmente il dubbio non si sarebbe neanche posto. Ma quello che il campo ha eletto sostituto di Sensi in queste settimane di infortunio è ai box e l’unica alternativa resta Vecino. Che al momento è il candidato forte per una maglia al fianco di Brozovic e Barella, non fosse altro per una questione di condizione. Certo molto influirà anche il tipo di partita che vorrà impostare Conte per la sua squadra. Se l’idea sarà quella di provare a tenere il pallino del gioco in mano e far male con i fraseggi di qualità a centrocampo Sensi è il più indicato. Ma visto l’impatto emotivo che l’ambiente avrà sulla gara non è difficile immaginare una gara fatta di fisico e corsa. Perfetta per l’uruguayano ex Fiorentina. Idee e dubbi che Conte sta valutando proprio in queste ore, in attesa di partire per il Signal Iduna Park. E che probabilmente l’ex ct scioglierà solo nelle immediate vicinanze del match.