Sensi sul rientro: "Tre mesi di inattività si sentono, ma niente problemi"

Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Inter Tv l'1-1 di ieri sera contro l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: "Sapevamo che fosse una gara difficile, con ritmi molto alti. Abbiamo tentato la pressione alta nel primo tempo, poi nella ripresa gli avversari hanno preso campo ma noi abbiamo reagito bene, anche nei momenti difficili. Abbiamo sofferto, insieme, e abbiamo portato a casa un punto importante. L'Atalanta ha messo in difficoltà tutte le squadre del campionato, messe alla prova dal punto di vista difensivo. Abbiamo imparato a soffrire durante la stagione. Già domani rivedremo gli errori che abbiamo fatto, per andare avanti. Siamo contenti del nostro percorso, ma non abbastanza: vogliamo sempre dare di più. Non dobbiamo montarci la testa: la stagione è lunga, vogliamo arrivare fino in fondo nel miglior modo possibile".

Il suo ritorno in campo?

"Stavo bene fisicamente, anche se è chiaro che quasi tre mesi d'inattività si sentono. Mi sto allenando con grande intensità, non ho avuto problemi e questo è l'importante".