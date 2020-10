Sentenza Juve-Napoli: il ricorso, le indagini della Figc e il terzo grado di giudizio al CONI

Dopo la sentenza del Giudice Sportivo, il 3-0 a tavolino assegnato alla Juventus e la penalizzazione di 1 punto inflitta al Napoli, la società azzurra farà ricorso alla Corte Sportiva d'Appello. La linea difensiva del club di De Laurentiis sarà incentrata ancora una volta sulle comunicazioni fra il Napoli e la Asl, con gli azzurri che tenteranno di spiegare come l'ultima mail (quella che di fatto impediva formalmente la partenza per Torino) sia stata solo la conferma di una linea che però era già emersa dalle precedenti raccomandazioni dei giorni scorsi.

La FIGC continua la sua indagine - La FIGC intanto, a prescindere dal ricorso, prosegue nella sua indagine per capire se e quali violazioni al protocollo siano imputabili agli azzurri. E se dovessero emergere indicazioni in tal senso, quindi se la Procura dovesse individuare violazioni, il Napoli rischierebbe un'ulteriore penalizzazione.

Al CONI terzo grado di giudizio - La Juventus per ora non commenta e aspetta l'esito del ricorso. Un ricorso che se dovesse esser vinto dal Napoli, con la partita quindi riprogrammata a gennaio, potrebbe però essere impugnato dai bianconeri e portato all'attenzione del CONI per il terzo grado di giustizia. Una strada che potrebbe percorrere anche il Napoli nel caso in cui l'appello in FIGC dovesse confermare la sentenza del Giudice Sportivo.

