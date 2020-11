Sentenza Soriano! Gol nel recupero e al 45' il Bologna conduce 1-0 su un Crotone migliore

vedi letture

Terminato poco fa il primo tempo del Dall'Ara tra Bologna e Crotone, con il punteggio cambiato all'ultimo istante, di 1-0 per la squadra rossoblu dopo una frazione iniziale del match non esattamente indimenticabile. Comincia meglio la squadra calabrese, che sfrutta un paio di disattenzioni e di ingenuità iniziali da parte della squadra di Mihajlovic, oltre alla qualità insita nei piedi di Messias, che però non centra la porta dopo una discreta discesa personale. Quindi è Orsolini a provare a far rialzare i suoi, ma proprio il numero 7 deve alzare bandiera bianca tempo neanche venti minuti: un infortunio lo chiama fuori, e al suo posto c'è spazio per Sansone. La partita fatica comunque ad accendersi, nonostante il Bologna prenda man mano sempre più campo: ai felsinei manca rapidità e qualità nella manovra, quella necessaria per far male ad una retroguardia organizzata come quella pitagorica. E ad andare più vicino al vantaggio è invece il Crotone, con il suo centravanti di peso Simy che svetta tutto solo in area di rigore, chiamando Skorupski al gran riflesso. L'ultima emozione? No, perché all'ultimo istante del recupero ha messo la sua firma sulla prima frazione Roberto Soriano, la solita sentenza rossoblu. Sfruttando un'azione caotica, generata dalla parata di Cordaz sul tiro di Sansone, il 21 rossoblu ha anticipato Palacio nel tap-in, insaccando il gol del momentaneo vantaggio proprio quando l'arbitro stava per mandare tutti negli spogliatoi. Meglio il Crotone, ma conduce il Bologna.