Sentite di poter vincere l'Europa League? Conte: "Serve dare tutto per non avere recriminazioni"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League col Bayer Leverkusen, mister Antonio Conte ha parlato così della possibilità di vincere la competizione: "Sicuramente bisogna essere positivi, lavoriamo duramente ogni giorno per l'obiettivo massimo. Da lì ad arrivare in fondo ne passa, però. Non dovremo avere recriminazioni, dobbiamo dare tutto e se tutto basterà per arrivare anche fino alla vittoria finale saremo tutti contenti, altrimenti ci fermeremo dove è giusto fermarsi ma senza recriminazioni", le dichiarazioni del tecnico dell'Inter.