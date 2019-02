Senza BBBC, la Vecchia Signora si scopre fragile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sei gol subiti in quattro giorni, non sono certo un cammino da pretendente alla Champions League, ma nemmeno da vincitrice dello Scudetto a marzo. La doppietta di Inglese e il gol di Barillà fanno scattare gli allarmi in casa bianconera, sirene che erano suonate già forti dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Atalanta e in modo più impercettibile dopo il faticoso successo in rimonta contro la Lazio. Biancocelesti, orobici e ducali sono tra le squadre più difficili da affrontare in questo momento in Italia, ma le fragilità odierne della Vecchia Signora vanno oltre lo stato di forma dell'avversario.

Che giocare senza buona parte della propria difesa sia difficile è scontato, che la Juve debba avere alternative all'altezza dei propri titolari sembra cosa altrettanto facile da capire. E se le alternative per i titolari del quartetto arretrato di stasera sono tante (esordio dopo settimane di panchina per Cacere, scarso utilizzo di Rugani, rientro dopo lungo infortunio di Spinazzola), non si può dire lo stesso per l'atteggiamento superficiale mostrato dalla squadra in tanti momenti della gara e in generale su una fase difensiva che ha mostrato numerose falle.

Laddove condizione e tecnica non sono riuscite ad arrivare, spesso e volentieri la Juve del passato se l'è cavata col carisma. E non sarà sfuggita al lettore la presenza nel titolo di una B aggiuntiva rispetto all'ormai celeberrima BBC (Barzagli, Bonucci, Chiellini), oggi assente in toto. Ma quanto avrebbe fatto comodo stasera il carico di esperienza. autorità e bravura che Gianluigi Buffon ha regalato al mondo bianconero fino a pochi mesi fa? Un'addio forse troppo spesso sottovalutato e che stasera, contro un Parma sbarazzino, e soprattutto quattro giorni fa, contro un'Atalanta ai limiti della strafottenza, è dolorosamente pesato alla Vecchia Signora.