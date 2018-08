Senza benzina. E pochi cambi

© foto di www.imagephotoagency.it

Per cinquanta minuti il Napoli sembrava destinato a vincere la partita, ma senza riuscire ad aprire un varco nella difesa del Milan. Pochi tiri in porta, Donnarumma praticamente inoperoso a meno di una folgore di Milik. E il 2-0 di Calabria, su un bel pallone lavorato da Suso, sembrava seppellire le speranze di aggrapparsi in cima alla classifica con la Juventus, a quota 6. Almeno prima dell'avvento di Zielinski e Mertens.

Cosa c'è da salvare in questo Milan, fermo a 0 punti, ma con una partita in meno? Sicuramente l'atteggiamento iniziale, con un possesso che non voleva mai buttare via il pallone. I gol, certamente, probabilmente anche Higuain che, pur non servito dai compagni, ha tenuto in scacco Albiol e Koulibaly, sfilandogli via in un paio di occasioni. Anche il fatto che i rossoneri sono un cantiere aperto: c'è stato solo un cambio rispetto all'anno scorso, con Higuain che ha preso il posto di Andre Silva, Kalinic e Cutrone. Un qualcosa di obbligato che, alla fine, ha prodotto una buona versione di un Milan comunque lontano dai top.

Probabilmente è anche una questione di forma, ma non può essere l'unica cosa. Bakayoko è entrato con andamento lento, i tanti acquisti sono rimasti in panchina, Calhanoglu è fondamentale in questa squadra. Qualcosa cambierà, a breve giro di posta. Certamente il Milan non sarà sempre senza benzina.