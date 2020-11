Senza Berardi e Caputo, il Sassuolo scopre l'equilibrio: prima gara stagionale senza subire gol

E' possibile immaginare un Sassuolo ancora più forte senza Berardi e Caputo? I numeri dicono di sì. Non in generale, è ovvio, ma nell'atteggiamento difensivo i neroverdi hanno saputo sfruttare al massimo le assenze importantissime arrivate ieri (anche Djuric oltre ai sopracitati, ndr) e cambiare il proprio approccio alla gare per non concedere a Osimhen quei metri alle spalle del pacchetto arretrato in cui il nigeriano sa essere letale. Con una linea a tre molto vicina a Consigli, pur senza mai rinunciare a giocare la palla in verticale e a due tocchi, De Zerbi ha trovato un assetto difensivo molto equilibrato, che non si è però tradotto con la rinuncia al pressing avanzato che è un marchio di fabbrica della formazione neroverde. E per la prima volta, dopo le pessime prove delle ultime due settimane (sei gol subìti contro Bologna e Torino), è arrivato anche il pieno "zero" stagionale alla casella dei gol subiti. Una possibile ulteriore svolta verso una stagione di altissima classifica per la squadra di De Zerbi.