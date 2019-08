Senza Boateng sarà Sassuolo da Europa? De Zerbi studia la sorpresa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sassuolo grande protagonista sul mercato in uscita. I neroverdi nelle ultime ore hanno ceduto Kevin Prince Boateng e Pol Lirola alla Fiorentina, incassando con i bonus 17 milioni di euro per i due calciatori. Sassuolo è un ambiente particolare e nonostante gli ottimi rapporti con i compagni, il Boa ha deciso di cambiare aria. La Fiorentina lo ha corteggiato nella maniera giusta e ha saputo offrirgli gli giusti stimoli. A Sassuolo è durato solo 6 mesi, poi il 'clamoroso' trasferimento al Barcellona. Ora inizia una nuova avventura a Firenze dove potrà agire da falso 9 nello scacchiere di Montella e proverà a guidare i giovani della formazione gigliata, una delle più giovani del campionato, proprio come il Sassuolo. Boateng ha lasciato un ottimo ricordo anche se nelle ultime ore è stato criticato da alcuni tifosi: perché lasciare un ambiente come Sassuolo e una squadra come quella neroverde? De Zerbi è sempre stato chiaro: il Boa deve trovare gli stimoli giusti per restare. È evidente: non è riuscito a trovarli. Nemmeno la chiacchierata con l'allenatore, decisivo per il suo approdo a Sassuolo, è servita.

IL NUOVO SASSUOLO Che Sassuolo sarà quello che sta per nascere? I neroverdi hanno perso quattro elementi importanti come Pol Lirola (tra i terzini destri giovani solo Alexander Arnold del Liverpool, nella scorsa stagione, ha sfornato più assist dello spagnolo), Merih Demiral, Stefano Sensi e Kevin Prince Boateng. Tutto nella logica delle cose. Sarà difficile rimpiazzare elementi come il turco ma la società, sino a questo momento, ha lavorato molto bene sul mercato. Sono arrivati giocatori di stazza e con esperienza come ad esempio Obiang e Caputo, ma anche giovani promettenti come Gravillon. Squinzi è un patron ambizioso e sogna l'Europa: sarà possibile raggiungerla senza i lampi del Boa? Un Boateng al 100% è in grado di fare la differenza, ora De Zerbi deve affidarsi alla nuova BBC, quella composta da Boga, Berardi e Caputo.

LA NOVITÀ TATTICA Nel ritiro del Sassuolo, che si conclude ufficialmente quest'oggi, abbiamo osservato una novità tattica: De Zerbi ha scelto di impostare il gioco con la 'difesa a 3', abbassando il playmaker sulla linea dei due centrali difensivi. Un esperimento abbozzato nella scorsa stagione ma nel corso dei primi allenamenti stagionali il tecnico ha insistito parecchio su questa soluzione, con il capitano Francesco Magnanelli o Pedro Obiang pronti ad abbassarsi sulla linea dei difensori centrali, impostando la manovra. Una soluzione che può essere applicata quando gli avversari giocano uomo su uomo e bloccano la prima costruzione neroverde. I neroverdi si aggrappano a questa nuova soluzione tattica provando a costruire le fondamenta per una grande stagione. Che sia da Europa o meno lo dirà, come sempre, l'unico giudice incontrovertibile: il campo.