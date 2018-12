Senza cambi. Allegri come Mourinho, Ventura e ... se stesso

© foto di www.imagephotoagency.it

Fino alla fine. È il motto della Juventus, ma anche la scelta di Massimiliano Allegri, che ha vinto il derby senza effettuare cambi. Una decisione insolita, che però in questa stagione è già stata vista. Proprio contro la Juventus, peraltro: all'Old Trafford José Mourinho decise infatti di non fare alcuna sostituzione, perdendo la partita. Stessa valutazione fatta più di recente in A da Gattuso: nell'1-1 contro la Lazio del 25 novembre, difatti, anche il tecnico del Milan ha scelto di non cambiare giocatori.

Prima di Ringhio, l'ultimo allenatore a non aver fatto cambi in una gara di Serie A era stato Gian Piero Ventura. Proprio sulla panchina del Torino, peraltro, il 25 marzo 2014. Decisione replicata da mister libidine contro l'Albania, sulla panchina dell'Italia nel 2017. Tanti precedenti, ma non una prima assoluta per Allegri: lo stesso livornese, in Juventus-Atlético Madrid del 9 dicembre 2014, fase a gironi di Champions, non operò cambi. Non fu l'unico, in quella gara, perché anche Simeone decise di tenere la squadra. 22 uomini fino alla fine, di quella Juve rimangono solo Chiellini e Bonucci.

Dai precedenti all'attualità: la scelta di Allegri, oltre che con l'andamento di una gara molto "scivolosa" per il fondo quasi ghiacciato (e l'esperienza di Berna insegna che entrare può essere complicato), si spiega anche con una panchina non proprio foltissima. L'unico centrocampista, stasera, era Bernardeschi, anche lui al rientro. Out Cancelo, Spinazzola non ancora al meglio: in pratica, niente centrocampisti o terzini da cambiare, proprio i ruoli in cui gli avvicendamenti sono più frequenti. Con la necessità di gestire il vantaggio, poi, Dybala può essere e infatti è stato molto più funzionale di Douglas Costa. Nessun protagonismo, in sostanza: semplice pragmaticità. Quel che tiene in alto la Juve finora.