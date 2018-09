Senza di te non so stare: l'Inter soffre senza Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi è in tribuna, Lautaro Martinez acciaccato in panchina. Spalletti, come aveva fatto Pioli ai tempi della Lazio, tenta di reinventare Keita Baldé come prima punta. Un ruolo che il senegalese avrebbe le caratteristiche per sostenere, ma in cui l'ex Monaco fatica a rimanere ingabbiato. Si è visto nel primo tempo della gara col Bologna, terminato sullo 0-0: tanto movimento, fin troppo. Senza riferimenti, per i difensori avversari, ma anche per i suoi compagni di squadra. E, almeno per ora, l'assenza di Icardi si fa sentire fin troppo.