Senza Emre Can, stasera Favre contro la Lazio cambierà modulo al suo Borussia Dortmund

Ultime di formazione in casa Borussia Dortmund a poche ore dal fischio d'inizio della sfida contro la Lazio. Il tecnico Lucien Favre dovrà fare a meno del terzino destro Meunier e, soprattutto, dell'ex Juventus Emre Can. Il calciatore tedesco è quello che consente al BVB di giocare con la difesa a tre e, per questo motivo, per il Dortmund ci sarà un ritorno all'antico. Per la 'Bld' Haaland e compagni giocheranno col 4-2-3-1. Ecco la probabile.

Burki; Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Bellingham; Sancho, Reus, Reyna; Haaland.