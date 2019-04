Senza gol ed esperienza non si va lontano: Frosinone, impresa disperata

© foto di Federico Gaetano

Lo sconforto, l'adrenalina e l'illusione, la mazzata (forse) definitiva. Le ultime settimane del Frosinone sono state come un giro sulle montagne russe: le vittorie contro Parma e Fiorentina avevano restituito entusiasmo e speranza ai ragazzi di Baroni, che si erano avvicinati sensibilmente al quartultimo posto e avevano cominciato a credere nell'impresa quasi leggendaria. Invece, Inter e Cagliari hanno riportato i ciociari alla dura realtà, con i piedi per terra: sono dieci, adesso, i punti di distacco dall'Udinese e dall'agognata salvezza, quando mancano soltanto cinque giornate alla fine del campionato.

Una missione più che impossibile, ormai, anche se Ciano e soci hanno ancora il dovere di provarci. Napoli, Sassuolo, Udinese, Milan e ChievoVerona sono le ultime rivali da affrontare: non è un calendario semplice, ma neanche impossibile. Servirà però un'altra cattiveria sotto porta, una qualità che è mancata per tutto l'arco del torneo, un problema evidente anche nella trasferta di Cagliari. Come nel recente passato, Baroni si è giocato tutte le carte a sua disposizione, mandando in campo tutti gli attaccanti disponibili: a prescindere dalla confusione dettata dagli assalti finali, nessuno si è dimostrato all'altezza. Il miglior marcatore, Camillo Ciano, ha segnato 7 gol e le reti realizzate complessivamente sono state 26, due sole in più rispetto al Chievo. Sono mancate esperienza e personalità, ed è evidente che qualcosa a livello offensivo non abbia funzionato. Ci sarà tempo e modo per analizzare le cause di un cammino così difficile; adesso, l'unica cosa che conta è chiudere bene la stagione.