Senza Ibra, il Milan si affida a Colombo: le formazioni ufficiali della sfida contro il Bodo/Glimt

Senza Zlatan Ibrahimovic, fermato dal coronavirus, il Milan affronta il Bodø/Glimt nel terzo turno preliminare della UEFA Europa League. Queste le formazioni ufficiali che scenderanno in campo alle 20.30 a San Siro.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo.

Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Braustad Fed, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Junker, Hauge.

First start for Lorenzo Colombo tonight! 🔥

Esordio dal primo minuto per il giovane numero 29, in bocca al lupo! 👊#MilanGlimt #SempreMilan #UEL@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/x7IZjwH7dg

— AC Milan (@acmilan) September 24, 2020