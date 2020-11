Senza Lukaku, appena partita la spedizione dell'Inter: domani la sfida col Real Madrid

L'Inter ha appena lasciato Milano. Senza Romelu Lulaku, centravanti belga rimasto in città causa infortunio, il gruppo nerazzurro pochi istanti fa s'è imbarcato a Malpensa per raggiungere Madrid, dove domani affronterà il Real di Zidane in una gara molto importante per il proseguo del cammino europeo.