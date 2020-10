Senza Lukaku l'Inter fatica col Parma: al 45' è 0-0. Eriksen titolare ma finora non convince

Finisce 0-0 un primo tempo avaro d'emozioni a San Siro tra Inter e Parma. Dove Antonio Conte attinge a piene mani da una rosa profonda, come chiesto e ottenuto in estate. Senza Lukaku e Sanchez, però, manda in panchina Pinamonti e sceglie Perisic al fianco di Lautaro e la conclusione steccata dopo un amen dal via dal croato, fa gridare ai quattro venti il salentino nel silenzio di San Siro. Per il resto difesa inedita, Ranocchia playmaker, De Vrij e Kolarov ai suoi fianchi e in mezzo a sorpresa riposa Vidal. Gioca Eriksen che è quello più atteso, ma fatica ad accendersi. Esterni Darmian e Hakimi che si scambiano pure fascia, dall'altra parte il Parma continua a esser decimato, anche da due ripositivizzazioni nel giorno della vigilia. Sicché Liverani fa esordire il 2002 Balogh dietro e davanti rilancia ancora Gervinho-Cornelius con Inglese fuori. Il primo tempo viaggia con uno squillo subito, quello stonato di Perisic, e poi è fatto di fiammate. Il Parma ha coraggio nel provare a impostare l'azione dal basso, ma la regia è lenta e macchinosa e fatica a trovare gli avanti. Meglio quando prova a ripartire in verticale mentre l'Inter, partita forte e tambureggiante, rallenta e fatica poi negli ultimi venticinque metri. Barella padrone del centrocampo mentre Eriksen è spento e Perisic, giustappunto, davanti sembra fuori dal suo habitat naturale. E nonostante un tentativo di Hakimi in chiusura di primo tempo, è sempre 0-0 al duplice fischio.