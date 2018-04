Senza mezze misure: il miracolo sportivo al contrario dell'Udinese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Senza mezze misure. L'Udinese di Massimo Oddo, semplicemente, non le conosce. Il tecnico pescarese, dopo aver esordito sulla panchina friulana con la sconfitta contro il Napoli, ha infatti inanellato una lunga striscia positiva: nove risultati utili consecutivi, con cinque vittorie di fila ad aprire il ciclo. Risultati che avevano fatto parlare tutta Italia dell'Udinese e dei suoi gioielli, in un campionato che poteva chiudersi con una salvezza ben più che tranquilla. Risultati che però, a questo punto, fanno il paio con un contraltare ben più negativo.

Con la sconfitta di oggi alla Sardegna Arena, infatti, diventano nove le disfatte consecutive per i bianconeri: la peggior striscia negativa nella storia bianconera. Tutte, peraltro, con due gol subiti a partita: 18 reti al passivo, 4 all'attivo, zero punti da inizio febbraio a oggi. Due mesi di buio pesto per l'Udinese, e a questo punto ballano un po' tutti. Oddo, che difficilmente riuscirà a difendere il proprio posto (tra le alternative: il ritorno di Delneri, o magari De Biasi). L'Udinese, che ha ancora tante squadre sotto di sé ma a sei partite dalla fine vede più vicine quelle che inseguono rispetto a quelle che scappano. E potremmo star assistendo, per certi versi, a un miracolo sportivo. Senza mezze misure, ma al contrario.