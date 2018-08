Senza Nainggolan già in soffitta il 4-2-3-1?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Meglio correre ai ripari, oppure è solo un momento per pensare? Contro il Torino Luciano Spalletti manda in campo una squadra molto solida, con Asamoah che di fatto ritorna a centrocampo, suo ruolo originario, per completare una mediana a tre con Brozovic e Vecino. Fuori Dalbert, dentro Vrsaljko, D'Ambrosio spostato a sinistra. Insomma, senza Nainggolan il 4-2-3-1 è già in soffitta, con il rientro di Perisic sul mancino e Politano che agisce largo a destra.

Insomma, bocciato Lautaro Martinez - ben capendo come sia una partita già fondamentale, meglio andare sull'esperienza - dopo Sassuolo, fuori ancora Keita Balde, il rientro di Skriniar di fatto manda in soffitta Miranda. È già un momento topico, perché andare a -6 da Napoli e Juventus, in attesa della Roma domani, potrebbe essere già un brutto contraccolpo per chi ha speso moltissimo.

La formazione dell'Inter è quindi la seguente: Handanovic in porta, retroguardia con Vrsaljko, Skriniar, de Vrij e D'Ambrosio. Vecino con Brozovic e Asamoah a metà, Politano e Perisic a supporto di Icardi.