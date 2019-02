Senza Piatek il Genoa non perde più. Solidità made in Prandelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa porta a casa un punto dal Bentegodi. Non una missione impossibile, è vero, ma la squadra di Prandelli ha trovato il pareggio con il minimo sforzo, dimostrando grande solidità difensiva. Con lo 0-0 di oggi il Grifone conquista il quinto risultato utile consecutivo (tre pareggi e due vittorie) mettendo una bella ipoteca sulla salvezza. Sono 11 infatti i punti di vantaggio sul Bologna terzultimo in classifica, un bottino niente male per i rossoblù che potranno così vivere un finale di stagione sicuramente più tranquillo.

Grande merito va sicuramente a Cesare Prandelli. Il tecnico di Orzinuovi ha portato la giusta serenità ed ha compattato il gruppo, che non ha affatto risentito della partenza di Piatek. Anzi, senza il polacco passato al Milan il Genoa non ha mai perso ed ha conquistato, come detto, cinque risultati utili.

Detto della solidità difensiva, oggi sono mancati i guizzi delle punte. Male Sanabria, mai in partita, un po' meglio Kouamé, che almeno ha sfiorato di testa il gol del possibile vantaggio.