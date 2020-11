Senza Smalling e Dzeko. La Roma in emergenza si affida a Cristante e Borja Mayoral

Edin Dzeko non ci sarà contro il Parma, dopo l'ennesimo tampone positivo delle ultime settimane. Il bosniaco lascerà quindi lo spazio a Borja Mayoral, con il centravanti spagnolo che finora non ha esaltato, soprattutto in campionato, mentre in Europa League ha segnato due reti - peraltro nella stessa partita - e regalato buone prestazioni. L'ambientamento non è ancora finito per l'iberico, il fatto di essere una riserva non lo aiuta poi molto, ma finché c'è davanti Dzeko la porta è chiusa. Inutile dire che quella con il Parma rishcia di essere una opportunità che solitamente non c'è.

ANCHE SMALLING FUORI - Nelle ultime ore il difensore inglese non si è allenato con la squadra, bensì ha seguito un programma personalizzato. Difficile dunque un suo impiego per la partita di domenica, con Cristante che dovrebbe essere impiegato al centro della retroguardia, visto che Kumbulla e Fazio sono ancora alle prese con il Covid.

TANTE ASSENZE - I giallorossi devono quindi fronteggiare l'emergenza, dopo che gli stessi ducali nelle settimane scorse hanno avuto un problema simile. Fuori anche Santon e Pellegrini, la squadra sembra praticamente fatta a meno di non recuperare qualcuno in extremis con gli ultimi tamponi.