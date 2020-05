Senza tifosi, addio fattore campo. Lo dice la Bundes, lo conferma uno studio

Il fattore campo viene annullato dall'assenza dei tifosi. Lo dicono i numeri della Bundesliga, lo conferma uno studio dell'Università di Reading e della Otto Beisheim school of management di Dusseldorf, che ha preso in analisi le gare a porte chiuse disputate nelle coppe europee e nelle principali leghe continentali dal 2002/03: sono 161, 103 delle quali in italia.

Col pubblico a sostenerla, nel 46% dei casi vince la squadra di casa, senza pubblico il dato si abbassa al 36%. Il 10% in meno di successi interni però non si trasforma in pareggi, se non in minima parte (2%), bensì in successi esterni, che passano dal 26 al 34%. Una bella dose di equilibrio in più dunque, destinato a rendere molto più incerto il finale di stagione e mettere in difficoltà le squadre con più sostegno e calore alle spalle nei momenti di normalità.