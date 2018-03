Senza voto alla prima: 25 anni fa l'esordio in A di Francesco Totti

Un senza voto per iniziare. Tre minuti più recupero, al posto di Ruggiero Rizzitelli, nella Roma che vince 2-0 a Brescia. In panchina c'è Boskov, al minuto 87 entra un ragazzino della Primavera giallorossa: sono le 16,43 del 28 marzo 1993. Esattamente 25 anni fa. Quel ragazzino si chiama Francesco Totti, alla sua prima presenza in Serie A. La prima di 786, tutte con una sola maglia, quel giallorosso che non toglierà mai per il resto della carriera, azzurro permettendo. Se la caverà con un senza voto, come si fa con i ragazzini di cui magari si dice un gran bene. Si è meritato ben altri voti, per 24 anni, fino alle lacrime per l'addio consumate nell'abbraccio dell'Olimpico. Ci stiamo ancora abituando, a una Serie A senza Totti.

#OnThisDay 25 years ago you weren't able to Google who the bright young debutant for @OfficialASRoma was.

If you had, you'd have discovered the first steps of a club legend were taken by @Totti 🔴🇮🇹

(H/T @ASRomaEN)pic.twitter.com/yX8CEdTyTc

— FIFA.com (@FIFAcom) 28 marzo 2018