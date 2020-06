Sepe super e la sassata di Kucka è letteralmente incontenibile. I voti di TMW

Sepe 7,5 - Sorpreso in occasione del vantaggio di Nkoulou, si riscatta ampiamente con due miracoli su De Silvestri ed Edera, completando la serata col rigore parato a Belotti.

Darmian 5,5 - Si perde Nkoulou con leggerezza sul calcio d'angolo che porta al vantaggio granata. Nella ripresa cresce in convinzione e dà filo da torcere a Berenguer, costretto spesso a rincorrerlo. Dall'85' Laurini sv.

Bruno Alves 6 - Solita certezza sui palloni alti, la difesa crociata sbanda in troppe occasioni e in settimana servirà una "registrata" da parte del capitano.

Iacoponi 5 - Il fallo da rigore è così netto che non protesta nemmeno: buon per lui che Belotti sparacchi su Sepe, ma le amnesie difensive in casa Parma sono troppo frequenti.

Gagliolo 6,5 - De Silvestri lo tiene in costante apprensione: Kurtic non rincula mai, così l'avanzata dell'ex Fiorentina è sempre in grado di fare tanti danni, anche se lo svedese prende le misure all'avversario nella ripresa.

Kurtic 5,5 - Comincia bene, ma cala alla distanza e i mancati ripiegamenti sulla fascia sinistra pesano non solo sulla sua prestazione ma anche su quella di Gagliolo.

Scozzarella 5,5 - Corre tanto, ma con scarsa lucidità. Prova a dare i tempi alla squadra ma è lui a sembrare fuori tempo. Dal 68' Hernani sv.

Kucka 6,5 - La condizione non può essere super, vista la mole di muscoli che si porta dietro lo slovacco. Nonostante questo, è decisivo grazie al gol del pareggio, una fucilata mancina che piega le mani a Sirigu. Dall'85' Brugman sv.

Gervinho 6 - L'assist per Kucka è uno dei pochi alti della sua sfida: quando accelera comunque la difesa granata va subito in apprensione e non è poco. Dal 73' Caprari sv.

Cornelius 6 - Gara di grande sacrificio, in cui riesce ad andare alla conclusione solo una volta: per il resto, tante sponde per i compagni, di certo non la sua prestazione migliore.

Kulusevski 5,5 - D'Aversa lo tiene in campo fino alla fine perché sa cosa lo svedese può dare: la serata però non è di grande vena e scivola via senza alcun tipo di guizzo.

D'Aversa 6 - I quattro cambi non incidono, anzi sembravano essere Kulusevski e Kurtic quelli più bisognosi di un rientro anticipato, invece rimangono entrambi in campo per 93 minuti. Ottiene un punto prezioso, ma il merito sembra essere più di Sepe che dello spirito mostrato dalla squadra.