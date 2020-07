Serata di prime volte: primi gol con la maglia del Milan per Saelemaekers e Bennacer

È una serata di prime volte in casa Milan. Contro il Bologna, infatti, hanno trovato la prima gioia in rossonero sia Alexis Saelemaekers che Ismael Bennacer. Il belga arrivato durante il mercato invernale, dopo il primo assist realizzato contro la SPAL, ha trovato anche il primo gol. Allo stesso modo si è trattato della prima rete in rossonero anche per l’ex Empoli. Per l’algerino si tratta del primo gol in Serie A. L’ultima rete, in generale, risaliva a più di due anni fa, con l’Empoli il 17 aprile 2018 contro il Cesena.