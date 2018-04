Serata nera per Dybala e la Juve: Joya espulsa, salta Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala lascia in dieci la Juve e salterà la sfida di ritorno a Madrid: nell'andata dei quarti di finale in corso a Torino, la Joya si è guadagnato il secondo giallo con un intervento in gioco pericoloso su Carvajal, che lo manda anzitempo negli spogliatoi. Tutto incredibilmente complicato per i bianconeri di Allegri, che al ritorno dovranno provare l'impresa senza il proprio numero 10.

