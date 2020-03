Serata storica anche per il Lipsia: Tottenham liquidato 3-0, è ai quarti di finale

Basta un primo tempo estremamente concreto al Lipsia per avere ragione di un Tottenham lontanissimo parente di quello che aveva incantato nella scorsa stagione arrivando fino alla finale fratricida col Liverpool, poi persa. Ci pensa capitan Marcel Sabitzer, assolutamente implacabile, a firmare la doppietta che mette fine ai sogni di rimonta di Mourinho, con la difesa estremamente colpevole in entrambe le occasioni: tiro da fuori dopo bell'inserimento nel primo caso e attacco dello spazio con successivo colpo di testa alle di Llloris su bell'invito di Angelino nella seconda occasione. Al Tottenham, già sconfitto all'andata, non basta la scossa del tecnico negli spogliatoi: il Lipsia controlla agevolmente anche la ripresa e realizza anche il tris con Forsberg, appena entrato. 3-0 ed è storia per il Lipsia, al suo primo quarto di finale di Champions League.