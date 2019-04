Serataccia londinese. Napoli, c'è vita oltre Meret?

Fonte: Dell'inviato a Londra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se il Napoli è ancora virtualmente in corsa per il passaggio del turno in Europa League, il merito è di Alex Meret. Il portiere azzurro è stato tra i pochi a salvarsi dalla debacle di Londra, una gara iniziata male e che avrebbe potuto terminare peggio.

L'ex SPAL ha raccolto il pallone dalla propria rete due volte, ma ha salvato il risultato in almeno altre tre occasioni evitando così una figuraccia che sarebbe stata difficilmente rimediabile tra sei giorni al San Paolo.

Eppure incassare due reti nel giro di 24' avrebbe potuto rivelarsi una mazzata psicologica, soprattutto per un estremo difensore appena affacciatosi ai grandi palcoscenici europei, invece Meret ha saputo essere freddo rivelandosi fondamentale nella difficile notte dell'Emirates.

In attesa della prossima settimana, quando dovrà ripetersi e sperare che i compagni di squadra possano riscattarsi per guidare il Napoli alla rimonta.