Serbia, Kolarov: "Ci siamo abbassati troppo contro il Montenegro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aleksandar Kolarov, terzino della Roma, ha parlato dopo il match contro il Montenegro:

“Alla fine del match ci siamo dovuti difendere. Abbiamo giocato bene il primo tempo, abbiamo dominato in pressione e sul possesso. Poi abbiamo avuto il calcio di rigore che Mitrovic ha scelto di calciare come ha calciato. Abbiamo parlato negli spogliatoi e lui sa che non va bene quello che ha fatto. Ci siamo abbassati troppi e abbiamo dato loro campo, non è il nostro gioco. Sappiamo come dobbiamo giocare, abbiamo dimostrato che possiamo pressare alto: questo è il nostro gioco“, riporta il portale rts.rs.