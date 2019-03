Sergente DiFra, ma travestito da lupacchiotto: "Conta solo la Roma"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conta. Solo. La. Roma. Con queste quattro parole, Eusebio Di Francesco ha voluto esprimere un concetto che è solo apparentemente semplice, un'idea di collettivismo unificato nella ricerca di un obiettivo univoco e condiviso allo stesso tempo. "Vorrei riportare l'attenzione sulla Roma - ha detto DiFra in conferenza stampa - , l'interesse comune, del romanista, è che domani la squadra passi, al di la chi sia l'allenatore. Il pensiero non va a me stesso ma a far passare il turno alla Roma. Domani non gioco io, e questo mi dà fastidio, perché la gente non capisce che domani scende in campo la Roma".

A Porto scende in campo la Roma, non Eusebio Di Francesco. Un concetto che il tecnico ha voluto ribadire più volte, e a muso duro, in conferenza stampa, non mostrando certo la sua versione "insolente" dopo le domande su una panchina che appare per l'ennesima volta a rischio, per una fiducia troppo spesso condizionata, per una squadra che non riesce a trovare una sua dimensione. I punti, tanti, raccolti in questo inizio 2019, hanno allontanato le voci di un esonero che già per quattro volte in stagione hanno raggiunto l'orecchio dell'allenatore pescarese, pronto a giocarsi ancora una volta tutto nella sfida di domani contro il Porto. Vestito da "lupacchiotto", come nella migliore tradizione delle gare che contano non tanto, ma tutto. Domani, gioca la Roma.