Sergino Dest: "Barça sulla strada giusta in Champions, battere la Juventus è stato importante"

In un'intervista rilasciata in queste ore al sito ufficiale del Barcellona, il laterale statunitense Sergiño Dest è tornato anche sulla vittoria conquistata in casa della Juventus nel secondo turno della fase a gironi di Champions League: "Stiamo andando bene in Champions, siamo sulla strada giusta. Adesso abbiamo sei punti dopo due giornate e siamo contenti della vittoria contro la Juve, ma la prossima partita (contro la Dinamo Kiev, ndr) sarà difficile. Messi? È incredibile avere Leo come compagno di squadra. È speciale giocare con lui, essere in campo con il più grande giocatore del mondo", le parole del classe 2000 blaugrana.