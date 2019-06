Sergio Ramos smentisce: "CR7 non mi ha mai chiamato alla Juventus"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il capitano della Nazionale spagnola e del Real Madrid Sergio Ramos, intervistato da Sportmediaset dal ritiro della Roja, ha smentito categoricamente i presunti contatti col suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo col fine di raggiungerlo alla Juventus: "Con Cristiano Ronaldo ho sempre avuto un ottimo rapporto. Io però continuo col Real Madrid, i rumors di mercato lasciamoli da parte".

CR7 non l'ha chiamata alla Juve?

"No no (sorride, ndr)".