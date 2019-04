Serie A, 171 milioni di commissioni: Inter prima, seguono Juve e Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

171 milioni e rotti: è questa la cifra complessiva che nel 2018 i club di Serie A hanno versato agli agenti come commissioni per i trasferimenti dei giocatori. Numeri in rialzo rispetto al 2017 (quando si era scesi a circa 138 milioni), comunque molto più bassi rispetto alla Premier League (circa 300 milioni di euro). Ieri la FIGC ha reso noto nel dettaglio quanto ciascuna squadra abbia versato ai procuratori sportivi. Di seguito le spese dei club nel dettaglio.

ATALANTA € 5.734.710,05

BOLOGNA € 3.750.514,66

CAGLIARI € 2.643.321,20

CHIEVO € 1.934.258,11

EMPOLI € 2.578.350,00

FIORENTINA € 7.471.850,00

FROSINONE € 1.264.087,87

GENOA € 7.659.668,51

INTER € 24.936.346,86

JUVENTUS € 24.310.799,18

LAZIO € 4.309.095,42

MILAN € 16.713.744,47

NAPOLI € 14.218.468,66

PARMA € 2.127.694,08

ROMA € 22.979.250,00

SAMPDORIA € 9.391.451,32

SASSUOLO € 4.382.846,00

SPAL € 1.748.298,00

TORINO € 8.632.958,00

UDINESE € 4.764.393,21

TOTALE € 171.552.105,60