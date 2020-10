Serie A 2020/21, i numeri di maglia del Crotone. tanti nuovi: Magallan col 6, Cigarini con l'8

Questi i numeri di maglia del Crotone per la stagione 2020/2021. Rivoluzione in rosa e tanti volti nuovi. Tra i big, 6 per Magallan, 26 per Djidji, 97 per Riviere, 8 per Cigarini e 44 per Petriccione.

1 Cordaz

16 Festa

22 Crespi

40 D'Alterio

3 Cuomo

5 Golemic

6 Magallan

13 Luperto

23 Mazzotta

26 Djidji

32 Pedro Pereira

33 Rispoli

37 Amerise

38 Yakubiv

8 Cigarini

10 Benali

14 Crociata

17 Molina

19 Gomelt

21 Zanellato

34 Marrone

44 Petriccione

69 Reca

77 Vulic

95 Eduardo Henrique

7 Mustacchio

11 Dragus

25 Simy

28 Siligardi

30 Messias

97 Riviere