Serie A 2020/21, i numeri di maglia della Juventus: Khedira col 6, liberi 11 e 21

Alla chiusura del mercato ecco l'elenco ufficiale dei numeri scelti dalla Juventus per la stagione 2020/2021. Come noto, Federico Chiesa ha scelto il numero 22. Restano liberi alcuni numeri simbolo per la storia bianconera come l’11 di Nedved e il 21 di Zidane o Thuram. Sami Khedira, che non sarà a disposizione di Pirlo in Champions ma è inserito nella lista dei 25 per la Serie A, mantiene il 6.

1 Szczesny

77 Buffon

31 Pinsoglio

4 De Ligt

28 Demiral

19 Bonucci

3 Chiellini

12 Alex Sandro

13 Danilo

16 Cuadrado

38 Frabotta

39 Portanova

22 Chiesa

5 Arthur

30 Bentancur

6 Khedira

14 McKennie

8 Ramsey

25 Rabiot

44 Kulusevski

33 Bernardeschi

7 Ronaldo

10 Dybala

9 Morata

40 Vrioni